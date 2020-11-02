Milyonlarca asgari ücretliye ek zam! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...

Asgari ücretli çalışan herkesin yakından takip ettiği yeni maaşlar belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak yeni maaşların belli olmasına kısa bir süre kaldı. 2020 yılında geçerli olmak üzere yüzde 15,03 oranında artış gerçekleştirilmişti. Şimdi ise yeni yıl zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAM ORANI SON DURUM

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı içinde zam oranı yüzde 15 olarak uygulanırsa, şu anda 2.324 TL olan asgari ücret 2021 yılnda 2.672 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar tahmini olup, komisyondan çıkacak açıklamaları beklemekte fayda var. Konu ile ilgili resmi açıklamalar geldikça ahaber.com.tr'de yer alacak.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.