Milyonlarca asgari ücretliye ek zam! 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? İşte son durum...
Asgari ücret 2021 Ocak zammı ne kadar? Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren yeni yıl zammının yanı sıra ek zam detayları da gündeme geldi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala yeni maaşların ne kadar olacağı merakla beklenirken, asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...
Asgari ücretli çalışan herkesin yakından takip ettiği yeni maaşlar belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanacak yeni maaşların belli olmasına kısa bir süre kaldı. 2020 yılında geçerli olmak üzere yüzde 15,03 oranında artış gerçekleştirilmişti. Şimdi ise yeni yıl zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET 2021 ZAM ORANI SON DURUM
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı içinde zam oranı yüzde 15 olarak uygulanırsa, şu anda 2.324 TL olan asgari ücret 2021 yılnda 2.672 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar tahmini olup, komisyondan çıkacak açıklamaları beklemekte fayda var. Konu ile ilgili resmi açıklamalar geldikça ahaber.com.tr'de yer alacak.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 375 TL gelir vergisi ve 22 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
sgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı komisyon toplantıları sonrasında belli olacak. Zam miktarı aralık ayında netleşecek. İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında yapılacak.
2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)
Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.
2020 AGİ NE KADAR OLDU?
Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.
Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.
Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.
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