İzmir'de deprem sonrası isyan ettiren vicdansızlık! Kiralar bir günde 500 lira arttı

İzmir depreminden sonra bütün Türkiye yardıma koştu. İzmirliler depremzedeleri yazlıklarına davet ederken oteller de kapılarının herkese sonuna kadar ücretsiz bir şekilde açık olduğunu söyledi. Hatta İzmir'de olmayanlar kullanmadıkları evlerin anahtarlarını bile bir şekilde depremzedelere ulaştırdı. Kent büyük bir dayanışmaya şahit oldu.

HERKES AYNI DEĞİL

Hürriyet'in haberine göre herkesin yardım etmek için sıraya girdiği İzmir'de bir kaç fırsatçı ise büyük tepki topladı. Acil olarak evlerini taşımak zorunda kalan ev sahipleri boş ev bulmakta zorlanırken bazı emlakçıların kendilerine fırsatçılık yaptığını bazılarının ise özellikle yardımcı olmak için uğraştığını iddia etti. Ayrıca ev sahipleri bazı nakliye firmalarının da iki katı fiyat aldıklarını belirtti.

Bayraklı'da yetkililer tarafından ağır hasarlı olarak gösterilen bir binada oturan Süleyman Güler, "Binamız ağır hasarlı. Hemen eşyalarımdan bir kısmını alıp çıktım. Şimdi yeni ev bakıyorum. Bazı emlakçılar ellerinde ev olmamasına rağmen yardımcı olmaya çalışıyor. Zaten İzmir böyle bir şehir. Ama bir kaç emlakçı gerçekten bu dönemde davranılması gerektiği gibi davranmıyor. Bunu da gördük. Biz açıkta kaldık. Onlar bu durumda 400-500 lira fazla kira talep ediyor. Bize bir sürü kriter soruyor. Böyle zamanda bu şekilde davranılmaz" sözleri ile yaşadıklarını dile getirdi.