Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter adresi üzerinden FİKKO toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda bugün atılan adımlar ve izlenen ekonomi politikalarının meyvelerinin yakın gelecekte alınacağının altı çizildi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı açıklaması geldi.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Toplantıda bugün atılan adımlar ve izlenen ekonomi politikalarının meyvelerinin yakın gelecekte alınacağının altı çizildi.
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 28, 2020
Bugün attığımız adımların ve izlediğimiz ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte alacağız inşaallah.
Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın. pic.twitter.com/8utxLit9xB