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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

Son dakika haberi... , Twitter adresi üzerinden FİKKO toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda bugün atılan adımlar ve izlenen ekonomi politikalarının meyvelerinin yakın gelecekte alınacağının altı çizildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı açıklaması geldi.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Toplantıda bugün atılan adımlar ve izlenen ekonomi politikalarının meyvelerinin yakın gelecekte alınacağının altı çizildi.

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