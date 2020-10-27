Meteoroloji'den yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 il için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son analizlere göre 4 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu. Böylelikle dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlarımızın merak ettiği yarın hava nasıl olacak? sorusu da cevap bulmuş oldu. İşte bölge bölge hava durumu...
Son dakika hava durumu uyarıları ve tahminleri ile birlikte günlük, haftalık ve daha uzun zaman aralıkları için hava durumu analizleri yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel uyarıları vatandaşlarımıza duyurmayı sürdürüyor. MGM tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre 3 ilimizde kuvvetli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bu abğlamda yarın (26 Ekim 2020 Salı) için plan yapan ve dışarıya çıkacak olan vatandaşlarımız tarafından merak edilen yarın hava nasıl olacak? sorusuna ilişkin detaylar da belli olmuş oldu.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile son dakika hava durumu raporlarına ilişkin tüm bilgileri ve yarın hava nasıl olacak? sorusunun detayları şöyle;
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Sakarya'nın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Az bulutlu
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla batısında 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.