Hamsinin fiyatını fırtına vurdu! Kilosu 50 liraya çıktı

Av yasağının kalkmasının ardından yaklaşık 50 gün geçti, balıkçı tezgahları palamut bolluğu ile canlandı. Ancak son 1 haftada hava muhalefetine bağlı olarak palamut avı azalırken, düşük balık fiyatları geride kaldı. Palamut fiyatları yeniden 25 liralara kadar çıkarken sezonda yüksek fiyatı ile göze çarpan hamsi ise 50 lirayı gördü.

"FIRTINADAN SONRA FİYATLAR ESKİYE DÖNECEKTİR"

Hava şartlarına bağlı olarak balıkçıların denize açılamaması nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getiren Balıkçı Onur Hazır, "2 güne kadar fiyatlar çok iyi gidiyordu. Özellikle palamutta boldu. Yalnız hava şartlarından dolayı 2 gündür fiyatlar biraz yüksek. Bizde bundan şikayetçiyiz ama yapacak bir şey yok. Allah'tan gelenden kul sakınmaz. Palamut şu anda 12,5 liradan 25'e liraya kadar var. Büyüklüğüne göre değişiyor. Hamsi balığı fiyatları 30 ile 40 lira arasında değişiyor. İstavrit yine 30 lira 40 lira arasında satıyoruz. Sardalya 10 ile 15 lira arasında değişiyor. Levrekler 25-30 lira arasında değişiyor. Şu anda bu şartlara göre yine de fiyatlar iyi. 2-3 gün önce çok çok daha düşüktü. Ama bu önümüzdeki 3-4 gün daha fırtına gözüküyor. Bu fırtınadan sonra fiyatlar yine eskiye dönecektir" şeklinde konuştu.

"PALAMUTA ÇOK ÇOK ÖZLEM VAR"

Sezonda yüksek fiyatıyla göze çarpan hamsinin 50 lirayı gördüğünü söyleyen Hazır, havaların soğumasıyla beraber hamsi fiyatlarının düşüşe geçeceğini ifade etti. Hazır son olarak şunları söyledi; "2 seneden beri vatandaşlar palamut yiyemediği için en çok talep edilen balık şu anda palamut. Palamuda çok çok özlem var. Palamut hamsiyi baya bir geri plana attı. Hamsi bugün 40 lirayı gördü. Geçen sene biz böyle bir fiyat görmedik. Geçen sene en yüksek fiyatlarımız 25-30 lira arasındaydı. Ama bu sene hamsiyi 50 liraya kadar gördük. Balık var ancak deniz fırtınalarından dolayı fiyatlar yüksek ama 2-3 gün sonra hamsiyi yine 15-20 liradan satarız."

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