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Bakan duyurdu! Çiftçiye toplam 414 milyonları destek ödemeleri bugün yapılıyor

ve  Pakdemirli, çiftçileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, çiftçilere toplam 414 milyonları destek ödemelerinin bugün yapılacağını söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Bakan duyurdu! Çiftçiye toplam 414 milyonları destek ödemeleri bugün yapılıyor

ve , çiftçileri yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması yaptı ve toplam 414 milyon destek ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı.

İşte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin o açıklaması:

"Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."

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