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Aliyev güzel haberi duyurdu: TAP boru hattının açılışı haftalar içerisinde gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan'ın 2 sahasındaki Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik 'nın () tamamlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açılış tarihini de açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Aliyev güzel haberi duyurdu: TAP boru hattının açılışı haftalar içerisinde gerçekleşecek

Aliyev, merkezli Nikkei gazetesine verdiği mülakatta, 'daki statükonun artık değiştiğini söyledi.

ile dışişleri bakanlarının ABD'de görüşmeler yapacaklarına işaret eden Aliyev, "Buna benzer görüşmeler daha önce de yapılmıştı. Ancak mevcut Ermenistan hükümetiyle sürecin barışçıl bir şekilde çözülme ihtimali oldukça düşük." diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki boru hatlarına yönelik saldırı tehditlerinde bulunduğunu belirterek, "Eğer böyle bir adım atarlarsa cezasını çekerler. TAP boru hattı tamamlandı. Artık haftalar içerisinde resmi açılışı yapılacak. Bakü'den Avrupa'ya tarihi bir boru hattı tamamlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'daki boru hatlarının sürekli korunduğunu anlatan Aliyev, "Bu boru hatlarına çok sayıda ülke ve kurum milyarlarca dolar yatırım yaptı. Ermenistan bu boru hatlarına saldırı yaparsa bu ülkelerin tepkisi ne olacak? Ermenistan bu hatlara saldırı yapacaksa iki defa düşünmeli." dedi.

Azerbaycan'ın 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya taşıyacak , Türkiye- sınırında Trans Anadolu 'na (TANAP) bağlanmıştı. Projede inşaat 4,5 yılın ardından tamamlandığı 13 Ekim'de açıklanmıştı.

Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan, Arnavutluk ve 'nden geçerek 'ya yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.

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