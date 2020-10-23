Aliyev güzel haberi duyurdu: TAP boru hattının açılışı haftalar içerisinde gerçekleşecek

Azerbaycan'daki boru hatlarının sürekli korunduğunu anlatan Aliyev, "Bu boru hatlarına çok sayıda ülke ve kurum milyarlarca dolar yatırım yaptı. Ermenistan bu boru hatlarına saldırı yaparsa bu ülkelerin tepkisi ne olacak? Ermenistan bu hatlara saldırı yapacaksa iki defa düşünmeli." dedi.