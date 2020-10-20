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Altın hesabı olanlar dikkat! Taslak hazırlandı

ve (), bankaların müşterilerden aldıkları veya altın mevduatları için taslak metinle milyem değerleri belirledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Altın hesabı olanlar dikkat! Taslak hazırlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.

BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerleyecekler:

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