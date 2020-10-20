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8 milyon çalışana 16 milyar asgari ücret desteği

Fiilen 22 milyon çalışanın yaklaşık 8 milyonu seviyesinden Kurumu'na bildirilirken, sağlanan asgari ücret desteği 16 milyar lirayı geçti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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8 milyon çalışana 16 milyar asgari ücret desteği

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen istihdam paketi hem işçi hem de işvereni rahatlatan tarihi fırsatları içeriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2019'tan işten çıkarma yasağının başladığı tarihe kadar son 16 ayda işsiz kalanları işe alan işverene destek verilecek. Bu tarihler arasında işini kaybedenler yasa yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 30 gün içinde eski işyerine başvuracak ve işe dönüş talep edecek. İşveren bu talebi olumlu karşılarsa çıkarma yasağı süresince aylık 1.324 TL destek alacak. Bu tutar diğer işçilerin prim ödemeleri ile mahsup edilecek.

PRİM MALİYETİ AZALTILDI
Fiilen 22 milyon çalışanın yaklaşık 8 milyonu asgari ücret seviyesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilirken, sağlanan asgari ücret desteği 16 milyar lirayı geçti. Ayırım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde aylık 75 lira asgari ücret desteğiyle işverenin prim maliyeti azaltıldı. İstihdam paketi kapsamında Cumhurbaşkanı'na nakdi destek tutarlarını asgari ücret artış oranında artırma yetkisi verilirken gözler 2021 asgari ücret pazarlıklarına çevrildi. Tespit Komisyonu zam miktarını aralıkta netleştirecek.

HAZAL ATEŞ/SABAH

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