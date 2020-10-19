1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı: Pandemi 3. faz ödemeleri ne zaman? Başvuru sonuçları sorgulama...
Pandemi sosyal yardım başvuruları devam ediyor. İhtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal yardım ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını sonrası verilen 1000 TL pandemi yardımı ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Pandemi 3. faz ödemeleri ne zaman? İşte başvuru sonuçları sorgulama işlemleri...
1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL yardım parası yapılmıştı. İlk iki fazda ödemelerin tamamlanmasının ardından 3. faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvuru alınmaya başlandı. İhtiyaç sahibi hanelere verilen pandemi yardımının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır? Pandemi 3. faz ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...
PANDEMİ YARDIMI DEVAM EDECEK Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.
PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...
ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.
KİMLER YARARLANAMAZ?
Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.
Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?
e-Devlet'teki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken, giderlerine de bakılacak.
Gelir-gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son gelen miktarı sorulacak.
Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.