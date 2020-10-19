Son dakika: Borsa İstanbul'da 27 Temmuz'dan bu yana bir ilk! 1.200 seviyesinin üzerine çıktı



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,40 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile elektrik oldu.