Son dakika: Resmi açıklama geldi! O ülke ile uçuşlar yeniden başlıyor
Son dakika haberi... Irak yönetimi, bu ayın başında durdurulan Türkiye ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu. Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı." ifadesi kullanıldı.
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1 EKİM'DE DURDURULMUŞTU
Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı." ifadesi kullanıldı.
1 EKİM'DE DURDURULMUŞTU
Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirileceği kaydedildi. Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durdurulmuştu. Uçuşların neden durdurulduğuna ilişkin Irak tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.