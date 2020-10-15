15 Ekim 2020, Perşembe
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Son dakika: Resmi açıklama geldi! O ülke ile uçuşlar yeniden başlıyor

Son dakika haberi...  yönetimi, bu ayın başında durdurulan  ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu. Irak Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Son dakika: Resmi açıklama geldi! O ülke ile uçuşlar yeniden başlıyor

Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

1 EKİM'DE DURDURULMUŞTU
Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirileceği kaydedildi. Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durdurulmuştu. Uçuşların neden durdurulduğuna ilişkin Irak tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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