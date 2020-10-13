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Son dakika: Bakan Selçuk rakam verdi! 39 milyar TL'ye yaklaştı

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, " kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL‘ye yaklaştık." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2020 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk rakam verdi! 39 milyar TL'ye yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara 39 milyar liraya yakın destek ve yardım sağlandığını açıkladı.

İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık.

Son dakika: Bakan Selçuk: 950 milyon lira Normalleşme Desteği sağladık SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK: 950 MİLYON LİRA NORMALLEŞME DESTEĞİ SAĞLADIK
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Destek ödemeleri başladı SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DUYURDU: DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI
Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: İş göremezlik ödeneği alacaklar SON DAKİKA | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLADI: İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALACAKLAR

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