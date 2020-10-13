Son dakika: Bakan Selçuk rakam verdi! 39 milyar TL'ye yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara 39 milyar liraya yakın destek ve yardım sağlandığını açıkladı.

İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık.