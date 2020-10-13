Son dakika: Bakan Selçuk rakam verdi! 39 milyar TL'ye yaklaştı
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL‘ye yaklaştık." dedi.
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İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara 39 milyar liraya yakın destek ve yardım sağlandığını açıkladı.
İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 39 milyar TL'ye yaklaştık.