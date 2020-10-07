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Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: İş göremezlik ödeneği alacaklar

Son dakika haberi....: "Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: İş göremezlik ödeneği alacaklar

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanların sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden faydalanacağını açıkladı.



Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Bakan Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporunu kolaylaştırdıklarını kaydetti. Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: İş göremezlik ödeneği alacaklar AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK AÇIKLADI: İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALACAKLAR

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