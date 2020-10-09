Son dakika: Bakan Selçuk: 950 milyon lira Normalleşme Desteği sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "159 bine yakın işverene 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

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