TBMM HOBİ BAHÇELERİ İLE SİGARA VE ALKOL DÜZENLEMESİ ÜZERİNDE MESAİ YAPACAK

Meclis, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesini, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi ile satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınmasını da içeren kanun teklifi üzerinde mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin müzakeresini sürdürecek. Geneli üzerindeki görüşmeleri tamamlanan teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilecek.

Teklif ile Tarım ve Orman Bakanlığına, şeker piyasasındaki mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik inceleme ve araştırma yetkisi veriliyor.

Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ile alkol üretim ve satışı Bakanlığın denetiminde gerçekleştirilecek.

Alkollü içkileri, 18 yaşını doldurmamış kişilere satanlar ve saat 22.00 ile 06.00 arasında perakende satışını yapanların içki satış belgeleri 5 yıl içinde üçüncü kez yasağı ihlal etmeleri halinde iptal edilecek, bu kişilere 2 yıl süreyle satış belgesi verilemeyecek.