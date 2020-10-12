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Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Oruç Reis, ’in röntgenini çekmek için demir aldı. Varsa, mutlaka bulacağız.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. , Oruç Reis'in 'in röntgenini çekmek için demir aldığını söyledi.

İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması:

"Oruç Reis gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı.

"VARSA BULACAĞIZ"

Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız."

HAREKETE GEÇTİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.

SEYİR GÖREVİ YAPMIŞTI

Türkiye'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı.

Son dakika: Oruç Reis limandan ayrıldı! Kaş'a doğru hareket etti SON DAKİKA: ORUÇ REİS LİMANDAN AYRILDI! KAŞ'A DOĞRU HAREKET ETTİ
Son dakika: Oruç Reis'e yeni görev SON DAKİKA: ORUÇ REİS'E YENİ GÖREV




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