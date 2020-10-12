Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Varsa, mutlaka bulacağız.” ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Oruç Reis ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Dönmez, Oruç Reis'in Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını söyledi.
İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması:
"Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı.
"VARSA BULACAĞIZ"
Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız."
HAREKETE GEÇTİ
Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.
SEYİR GÖREVİ YAPMIŞTI
Türkiye'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı.