Son dakika: Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nasıl sorgulanır?
Son dakika... Evde bakım maaşı yatan iller listesi merakla araştırılıyor. Evde bakım parası her ayı belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş kişilere verilen evde bakım maaşının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nasıl sorgulanır? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan bu maaşın ekim ayı ödemeleri için araştırmaları başladı. e-Devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nasıl sorgulanır? İşte cevaplar...
8 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Ekim ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.
2021'DE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2021 Ocak zammının yüze 4.4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, 1.612 liraya çıkacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar.
Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.