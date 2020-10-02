Son dakika: Büyümenin ayak sesleri geliyor! Pandemi etkisi 3. çeyrekte atlatıldı!

CİDDİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYECEĞİZ

Erdem, "Almanya'nın en büyük havayolu şirketi 12-13 bin kişiyi işten çıkartıyor. Dünya inanılmaz bir kriz yaşıyor ve biz V tipi toparlanma oluyor dediğimiz zaman olur mu öyle şey diyorlar. Çok şükür biz bunu en az hasarla atlatıyoruz. 3. Çeyrek bitti, pozitif büyüyeceğimizi hep söylüyorum. Ciddi bir şekilde büyüyeceğiz. Son çeyreği de pozitif kapatıp inşallah 2021'e bakacağız." ifadelerini kullandı.