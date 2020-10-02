1 milyon taşeron için yeni dönem başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başladı. Belediyelerde temmuzda başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dâhil olma hakkı elde edecek. Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasıyla hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek.