Dedeman Grubu’nda şok! Eski yöneticilerine dava...

Grup, üst düzey yöneticilerini şirket kaynaklarını kişisel menfaatleri için kullandıkları ve şirket içerisinde çeşitli usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti. Savcılık soruşturma sonucu eski Dedeman Turizm Otelcilik CEO'su Emrullah A. ve eski Dedeman Otelleri İstanbul Genel Müdürü Tunay E. hakkında 3 ayrı suç kapsamında iddianame düzenledi.



ŞİRKET İÇİ DENETİM YAPILDI

İddiaya göre şüpheli yöneticiler bir şirket kurarak oteldeki işleri buraya ihale etti, otel imkânlarını kişisel işlerinde kullandı, şirket içi ticari sırları üçüncü şahsılarla paylaştı. Şüpheliler ise ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Savcılıkça hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dedeman Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenen Emrullah ADedeman'ın vefatının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kızı Banu Dedeman üstlenmişti. Edinilen bilgiye göre, Banu Dedeman göreve gelmesinin ardından şirket içerisinde geniş çaplı bir denetim başlattı. Yapılan denetim sonucu şirketin iki üst düzey yöneticisinin usulsüzlükleri tespit edildi.



3 AYRI SUÇ İDDİASI

Sözleşmeleri feshedilen iki yönetici hakkında holding avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Başsavcılıkça soruşturma yürütüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının sonucunda Emrullah A. ve Tunay E. hakkında 3 ayrı suç kapsamında "Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak", "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Dedeman Turizm A.Ş. tarafından savcılığa sunulan dilekçeye yer verildi. Şüpheliler Tunay E. ve Emrullah A.'nın MRB Turizm ve Otelcilik, Dedeman Gümbet ve Dedeman Turizm şirketleri adına onlarca sözleşmeye imza attıkları belirlendi. Şüphelilerin bu imzalarla müvekkil şirketi tasarruf ve sorumluluk altına sokarak borçlandırdıkları kaydedildi. Şirket adına sözleşme ve başkaca teklifler olmaksızın bir firmadan usulüne uygun olmayan satın alma işlemleri gerçekleştirdikleri belirtildi. Şüpheli yöneticilerle irtibatlı bir şirketçe, holdinge 44 adet fatura kesildiği, bahse konu faturaların seri ve sıra numarasının 7 adet fatura hariç olmak üzere birbirini takip ettiği, söz konusu firmanın yalnızca bu hizmetler için kurdurulduğu kaydedildi.

Sabah