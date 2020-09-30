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Son dakika: Doğalgaza zam gelecek mi? BOTAŞ'ın ekim ayı tarifesi belli oldu

Son dakika haberine göre ( ile A.Ş), ekim ayı için doğalgaz tarifesini sabit tuttu. Tarifenin sabit tutulmasıyla zam ya da indirim olmayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Son dakika: Doğalgaza zam gelecek mi? BOTAŞ'ın ekim ayı tarifesi belli oldu

ile A.Ş.'nin () internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1400 lira olarak belirlendi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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