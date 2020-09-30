Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO); Kanuni sondaj gemisinin göreve hazırlandığını açıkladı

ERDOĞAN: "BU İLK KUYUDA BULUNAN REZERV, ÇOK DAHA ZENGİN BİR KAYNAĞIN BİR PARÇASI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos tarihinde Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıklamıştı. Erdoğan; "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" demişti.

"BUGÜNE KADAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN TOPLAM DOĞAL GAZ MİKTARININ 19 KATI"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sakarya Gaz Sahası'nda bugüne kadar Türkiye'de üretilen toplam doğal gaz miktarının 19 katının keşfedildiğini açıklamıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan açıklamada; geçmişten günümüze Türkiye'de üretilen toplam doğal gaz rezervinin 16.8 milyar metreküp olduğu, keşfedilen doğal gaz rezervinin ise 320 milyar metreküp olduğu hatırlatılarak; "Sakarya Gaz Sahası, Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz rezervi bugüne kadar Türkiye'de üretilen toplam doğal gaz miktarının yaklaşık 19 katıdır" denildi.



Açıklamada; Türkiye'de yıllık doğal gaz tüketiminin 46.6 milyar metreküp olduğu hatırlatıldı.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH