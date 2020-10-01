01 Ekim 2020, Perşembe
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Moskova'dan Türkiye'ye 3-11 Ekim arası uçak biletleri neredeyse tükendi

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkedeki okullarda sonbahar tatil döneminin uzatılması nedeniyle, 'ye yönelik tatil talebinde artış yaşandığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.10.2020
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Moskova'dan Türkiye'ye 3-11 Ekim arası uçak biletleri neredeyse tükendi

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya'daki okullarda sonbahar tatilinin uzatılarak 5-18 Ekim'i kapsayacağı belirtildi.

Tatil döneminin uzatılması nedeniyle söz konusu tarihlerde Türkiye'ye yönelik talebin arttığına işaret edilen açıklamada, "Tur şirketleri, sonbahar döneminde Türkiye'de tatile yönelik yoğun talep olduğunu bildiriyor. 3-11 Ekim arasında Moskova'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların biletleri neredeyse tümüyle tükendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Rusya'nın güneyine yönelik tatil talebinde de artış yaşandığı belirtildi.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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