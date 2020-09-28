Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervini açıkladı! İşte Türkiye'nin altın rezervi...
Dünyanın en değerlerin madeni olan altın koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kırdı. Dünya Altın Konseyi son verilere göre ülkelerin altın rezervini açıkladı. Peki hangi ülkenin ne kadar altın rezervi var? Türkiye’nin altın rezervi ne kadar? İşte detaylar…
Dünya Altın Konseyi son verileri açıkladı. Türkiye altın rezervi en yüksek ülkeler arasındaki yerini koruyor. Peki en fazla altın hangi ülkelerde? İşte merak edilen o sıralama…
Ürdün: 38,3 ton
Bulgaristan: 40,3 ton
Bolivia: 42,5 ton
Belarus: 43,6 ton.
Finlandiya: 49,1 ton
Arjantin: 56,8 ton
Pakistan: 64,5 ton
Danimarka: 66,5 ton
Brezilya: 67,2 ton
Mısır: 75,6 ton
Endonezya: 78,1 ton
Kuveyt: 79,0 ton.
Avustralya: 79,9 ton.
Irak: 89,8 ton.
Polonya: 102,9 ton.
Romanya: 103,7 ton.
Uluslararası Ödemeler Bankası BIS: 104,0 ton
Kore: 104,4 ton.
Yunanistan: 112,8 ton.
Libya: 116,6 ton.
Meksika: 120,6 ton
Güney Afrika: 125,3 ton.
İsveç: 125,7 ton.
Singapur: 127,4 ton.
Tayland: 152,4 ton.
Cezayir: 173,6 ton.
Venezuela: 188,9 ton.
Filipinler: 196,3 ton.
Belçika: 227,4 ton.
Kazakistan: 254,7 ton.
Kazakistan: 254,7 ton.
Avusturya: 280,0 ton.
İspanya / 281,6 ton.
Lübnan: 286,8 ton.
Birleşik Krallık: 310,3 ton.
Suudi Arabistan: 322,9 ton.
Portekiz: 382,5 ton.
Çin Cumhuriyeti: 423,6 ton.
Avrupa Merkez Bankası (ECB): 504,8 ton.
Türkiye: 583 ton
Hindistan: 557,8 ton.