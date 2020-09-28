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Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervini açıkladı! İşte Türkiye'nin altın rezervi...

Dünyanın en değerlerin madeni olan altın koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kırdı. son verilere göre ülkelerin altın rezervini açıkladı. Peki hangi ülkenin ne kadar altın rezervi var? ’nin altın rezervi ne kadar? İşte detaylar…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervini açıkladı! İşte Türkiye'nin altın rezervi...

son verileri açıkladı. altın rezervi en yüksek ülkeler arasındaki yerini koruyor. Peki en fazla altın hangi ülkelerde? İşte merak edilen o sıralama…

Ürdün: 38,3 ton

Bulgaristan: 40,3 ton

Bolivia: 42,5 ton

Belarus: 43,6 ton.

Finlandiya: 49,1 ton

Arjantin: 56,8 ton

Pakistan: 64,5 ton

Danimarka: 66,5 ton

Brezilya: 67,2 ton

Mısır: 75,6 ton

Endonezya: 78,1 ton

Kuveyt: 79,0 ton.

Avustralya: 79,9 ton.

Irak: 89,8 ton.

Polonya: 102,9 ton.

Romanya: 103,7 ton.

Uluslararası Ödemeler Bankası BIS: 104,0 ton

Kore: 104,4 ton.

Yunanistan: 112,8 ton.

Libya: 116,6 ton.

Meksika: 120,6 ton

Güney Afrika: 125,3 ton.

İsveç: 125,7 ton.

Singapur: 127,4 ton.

Tayland: 152,4 ton.

Cezayir: 173,6 ton.

Venezuela: 188,9 ton.

Filipinler: 196,3 ton.

Belçika: 227,4 ton.

Kazakistan: 254,7 ton.

Kazakistan: 254,7 ton.

Avusturya: 280,0 ton.

İspanya / 281,6 ton.

Lübnan: 286,8 ton.

Birleşik Krallık: 310,3 ton.

Suudi Arabistan: 322,9 ton.

Portekiz: 382,5 ton.

Çin Cumhuriyeti: 423,6 ton.

Avrupa Merkez Bankası (ECB): 504,8 ton.

Türkiye: 583 ton

Hindistan: 557,8 ton.

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