Ankara-Sivas YHT hattında sona gelindi! 12 saatlik mesafe 2 saate düşecek
Koronavirüse rağmen çalışmalarına tam gaz devam edilen Ankara-Sivas YHT hattında son aşamaya gelindi. Dev proje tamamlandığında Ankara-Sivas ulaşım mesafesi 2 saate düşecek.
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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.
Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.