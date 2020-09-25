TÜSİAD'dan CHP'li Böke'nin özel sektöre yönelik tehditlerine tepki!

SELİN SAYEK BÖKE NELER DEMİŞTİ?

Halk TV'de yayına katılan parti genel sekreteri Selin Sayek Böke, moderatör Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtlamıştı. Ertürk, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel sektördeki şirketlere el koyma tehdidini Böke'ye hatırlatmıştı. Böke, Genel Başkanı'nın tavrını, 'Yüzde yüz' sözleri ile onaylarken, Ertürk'ün, 'Birçok anlaşma var. Uluslararası anlaşmalar var. Bunu nasıl yapacaksınız?' sözleri sonrası küstah tehditler savurmuştu.

"MÜZAKERE FALAN YOK, KAMUNUNDUR DİYECEĞİZ"

Özel sektördeki firmaların anlaşmalarını yok sayacaklarını ifade eden Böke, firmalara el koyacaklarını ifade etmişti. Böke, "Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız, 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz. Devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.