25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

İhracatçılar Meclisi () tarafından 'da düzenlenen "Türkiye'nin İlk " prestij kitabının tanıtım toplantısında konuşan , "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" prestij kitabının tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz

Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyretmektedir."

TİM, Türkiye’nin İlk 1000 ihracatçısı Prestij Kitabını Tanıttı: 144 şirket ilk kez listede! 103 milyar dolarlık katkı TİM, 'TÜRKİYE'NİN İLK 1000 İHRACATÇISI PRESTİJ KİTABINI' TANITTI: 144 ŞİRKET İLK KEZ LİSTEDE! 103 MİLYAR DOLARLIK KATKI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA