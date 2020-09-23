Aylık 1103 lira veriliyor! İşte 5 soruda normalleşme desteğinin detayları...

YARARLANMA SÜRESİ NE KADAR?

Prim desteği uygulaması 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar uygulanmak üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle uygulanacak. Destekten, sigortalı 3 aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecek.