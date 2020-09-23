Aylık 1103 lira veriliyor! İşte 5 soruda normalleşme desteğinin detayları...
Son dakika haberi... İş yerlerine normal çalışma düzenine geçirdikleri çalışanları için aylık bin 103 lira 'normalleşme desteği' var. İşte 5 soruda destek ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
İş yerlerine normal çalışma düzenine geçirdikleri çalışanları için aylık bin 103 lira 'normalleşme desteği' var.
İşte 5 soruda desteğin detayları...
KİMLER YARARLANABİLECEK?
1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/ nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen özel sektör işverenleri yararlanabilecek.
YARARLANMA SÜRESİ NE KADAR?
Prim desteği uygulaması 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar uygulanmak üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle uygulanacak. Destekten, sigortalı 3 aylık süre boyunca her ay kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar yararlanabilecek.
DESTEK TUTARI NE KADAR?
Destek tutarı, destekten yararlanacak sigortalının kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde, aylık 1.103,6 lira olacak. Her ay işverenlerin SGK'ya ödeyecekleri primlerden mahsup edilecek. Destek, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
İŞVEREN NE YAPMALI?
İşveren, destek kapsamına giren sigortalıyı e-SGK kanalıyla tanımlayarak, 2020/Ağustos ayına ait bildirgeden başlayarak ilgi kanun numarasını (07252) seçmek suretiyle, gerekli şartları da sağlamak kaydıyla prim desteğinden yararlanabilecek. Bunun dışında, işverenlerin Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlükleri'ne başvurmasına gerek bulunmuyor.
PRİM DESTEĞİ TUTARI SİGORTALIYA ÖDENİR Mİ?
Prim desteği kapsamında sağlanan işçi hissesine denk gelen tutarın ödenmesi sigortalı tarafından işverenden talep edilemez.