Libya'da petrolü Türkiye çıkaracak! Harekete geçildi

TPAO-NOC ORTAKLIĞI

Ordunun yapılandırılması, Libya'nın inşa sürecinin kritik ilk ayağını oluşturuyor. Yapılan anlaşmalar uyarınca ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden inşa ve enerji işbirliği de beraberinde gelecek. Türk özel sektör temsilcileri ülkenin, elektrik ve su altyapıları, belediye hizmetlerinin sağlanması, kamu kurumlarının onarılması başta olmak üzere hayatın normal akışına dönmesinde görev almaya hazırlanıyor. Libya ile petrole dayalı işbirliği de yeniden canlandırılacak. Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Şirketi NOC'un ortak yürüteceği enerji projeleri kapsamında yeni petrol ve gaz işleme tesislerinin kurulması planlanıyor.