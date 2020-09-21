Fiyatların yükselmesiyle ikinci el aracını satan vatandaş ev alıyor!

FİYATINI İKİYE KATLADI

Piyasada en fazla tercih edilen araçların ikinci el fiyatlarına bakıldığında ortalama rakamların 2015 ve üzeri araçlarda 85 ile 200 bin TL arasında yer aldığı görülüyor. Son 1,5 yıldır yükselişte olan ve özellikle koronavirüs salgını ile sekteye uğrayan sıfır araç üretimiyle ikinci elde araç fiyatları yüzde 100 artmış durumda. Geçtiğimiz yıl bu aylarda 70-80 bin TL'ye alınmış bir ikinci el araç için bugün itibariyle talep edilen rakam 150 bin TL bandını aşıyor.

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZLE ÖDEME PLANI

Türkiye'de ikinci el konutların büyük şehirlerdeki ortalama m2 birim fiyatlarına bakıldığında en pahalı ikinci el konut İstanbul'da yer alıyor. En son yapılan bir araştırmaya göre mega kentte ikinci el konutta ortalama m2 birim fiyatı 3 bin 865 TL. Bu da ikinci el 100 m2 bir dairenin ortalama fiyatının 386 bin TL olduğu anlamına geliyor. İkinci el konutta kullanacak kredide yüzde 10 peşinat şartı bulunuyor. Bugün ikinci el aracını 150 bin TL'den satarak ev alacak kişinin başka bir birikimi olmaması halinde kullanacağı kredi oranı 186 bin TL.