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Son dakika: Bakan Selçuk dev desteği açıkladı: 35 milyar liraya yaklaştı

Son dakika haberine göre , , "Mart ayından bugüne Covid-19’la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk dev desteği açıkladı: 35 milyar liraya yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı." dedi.

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