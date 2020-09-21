Son dakika: Bakan Selçuk dev desteği açıkladı: 35 milyar liraya yaklaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mart ayından bugüne Covid-19'la mücadele kapsamında, Bakanlık olarak sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı." dedi.

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