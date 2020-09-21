21 Eylül 2020, Pazartesi
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Konutta yeni dönem! Suni fiyat artışının önüne geçilecek

İkinci el taşıt satışının ardından konut piyasasında da yeni dönem başlıyor. Taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikte yapılacak değişikliklerle emlak piyasasında suni fiyat artışları da önlenecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2020
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Konutta yeni dönem! Suni fiyat artışının önüne geçilecek

Bu kapsamda taşınmaz ticareti bilgi sistemi kurulacak, imar, zemin etüdü, bina yaşı başta olmak üzere satılan konutların künyesi çıkarılacak. Eksper değeri bu kriterler dikkate alınarak objektif şekilde belirlenecek. Kiralama ve satışlarda komisyon oranlarına standart gelirken her önüne gelen konut satışı yapamayacak. Sahibinden değil de ticaretini yapanlara elektronik ortama kayıt zorunluluğu gelecek.

KISA SÜREDE YÜRÜRLÜKTE
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, söz konusu düzenlemenin de kısa sürede yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini söyledi. 1 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak, bu kişiler emlakçılık yapamayacak. İnternetteki sahte ilanlar kaldırılacak, belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçıya 10 katına kadar ceza kesilebilecek.

HAZAL ATEŞ-SABAH

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