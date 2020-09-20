İkinci el arabalarda fiyatlar el yakıyor: Sattığım arabayı aynı fiyata geri alamıyorum

"BEN DE ARABA ARIYORUM, BU ARACI SATIP BAŞKA ARAÇ ALMAK İÇİN AMA SONRA BÖYLE ARAÇ ALACAĞIMI DÜŞÜNEMİYORUM"

Araba pazarında vatandaşların çok olduğu ama araçların satılmadığını dile getiren bir başka satıcı Ümit Çakır, "Üç dört ay öncesinin fiyatları konuşuluyor. İnsanlar tabi ne kadar rehavet gösteri kendinizde görüyorsunuz ama çoğu alıcı değil. Gelip soranlar oluyor bekliyoruz biz de. Kendimizin arabasını satıyoruz ama tok satıcıyız, öylesine geldik. Ortama bakmak ve fiyatları görmek için geldim. Ben de araba arıyorum, bu aracı satıp başka araç almak için ama sonra böyle araç alacağımı düşünemiyorum" diye konuştu.