TBMM'ye başvurdular! AVM’lerde ticari kira uygulamasına geçilmesi için çalışma yapılıyor

Kiralamada bu değişimin sektöre öngörülebilirlik getireceğini vurgulayan Altaş, "Sosyal konutla ticari gayrimenkulün aynı rejime tabi olması demek, kiracı ve kiraya veren arasında öngörülemez bağlar oluşmasına neden oluyor. Yeni değişimle ticari gayrimenkulde sözleşme hukuku geçerli olacak. Bu bize ya da başkasına bir avantaj sağlamayacak.

Sadece herkes ticaret işi yaparken düşünecek. Ona göre imzasını atacak. 'Ben erken çıkayım', 'kiramı indir' gibi talepler azalır. Sözleşme serbestisi olunca herkes daha ciddi düşünerek imza atacak. Bu bizim bankalar nezdinde kredibilitemizi yükseltir. Şu anda sözleşmelerin kredibilitesi yok" diye konuştu.