Paranızı SGK'da unutmayın! Zaman aşımı süresine dikkat...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ödemelerde zaman aşımı süresi bulunuyor. Bu süreye dikkat edin, ödemelerinizi almayı unutmayın. İşte sosyal güvenlikte zaman ve hak düşürücü süreler...
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ( SGK) ödenen aylık ve gelirler bazen çeşitli nedenlerle alınmayabiliyor. Zaman aşımı süresi geçmeden başvurmak gerekiyor. Sosyal güvenlikte zaman ve hak düşürücü süreler şöyle:
BAĞLANACAK GELİR VE AYLIKLAR: Gelir/aylığa hak kazanılan tarihten itibaren 5 yıl geçmişse, talep tarihinden geriye doğru 5 yıllık süreye ilişkin gelir/ aylıklar ödenir, 5 yılı aşan tutarlar ödenmez.
BAĞLANMIŞ GELİR VE AYLIKLAR: Bağlanmış gelir ve aylıklar için zaman aşımı veya hak düşürücü süre bulunmuyor. Bağlanmış gelir ve aylığı zamanında almamış olanlara, talep halinde ödeme yapılır.
ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ: Ölen sigortalının yeterli prim günü yoksa hak sahipleri, yatırılmış primleri toptan alabilir. Ölüm tarihi ile toptan ödeme talep tarihi arasında 5 yıllık süre geçmiş ise ödeme yapılmaz.
ÇEYİZ YARDIMI: Ölüm aylığı almakta olan kız çocuklarına yapılan 24 aylık tutarındaki evlenme ödeneğinin, 5 yıl içinde talep edilmesi gerekiyor.
CENAZE ÖDENEĞİ: Ölen sigortalıların hak sahiplerine verilmekte olan cenaze ödeneğinin 5 yıl içinde alınmaması halinde hak düşer.
RAPOR PARASI HESAPTA KALIYOR
İşçinin iş kazası, meslek hastalığı, analık ya da hastalık sebebiyle çalışamaması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından rapor (iş göremezlik) parası ödeniyor. Pek çok çalışan bu parayı almayı unutuyor. Rapor parasında 5 yıl zaman aşımı süresi bulunuyor. (Takvim)