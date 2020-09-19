Bakan Kurum'dan Diyarbakır'a müjde: 2 ilçeye yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Kurum, "Terör nedeniyle Diyarbakır'ımız, vatandaşımız çok büyük acılar yaşadı. Bu süreçte bir ve beraber olma, teröre karşı tek duruş sergilemek suretiyle Diyarbakır'ımız, vatandaşımız tüm Türkiye'ye mesajlar vermiştir. Özellikle annelerimiz, babalarımız evlatlarını bekleyen tüm Türkiye'ye vatanı, bayrağı, ezanı için bir ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğu mesajını Diyarbakır'dan hem Türkiye'ye hem dünyaya iletmiştir. Bu konuda biz anne ve babalarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Terör örgütünün ilimize verdiği zararları en hızlı şekilde gidermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda çukur eylemleri esnasında Sur'umuza, o tarihi, kültürel değerlere verilen zararları büyük ölçüde bitirdik, yeniledik. Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet bahçeleri yapacağız. Bağlar'da 88 bin, Kayapınar'da 38 bin metrekarelik alanda yapılacak." dedi.

Ayrıca Kurum, Dağkapı Meydanı'nın restore edildiğini söyleyerek "Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun restore ediyoruz. Burada yaklaşık 250 metrelik surumuz yıkılmış durumda. Bu surun da inşasını yeniden yapıyoruz." ifadelerini kullandı.