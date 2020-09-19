Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 19 Eylül evde bakım aylığı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ödemeleri başladı. Eylül ayına ilişkin ödemelerin yapıldığı iler listesi, günün en çok aranılan konuları arasında yer alıyor. Peki, 19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller güncel liste...

19 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 18 Eylül itibarıyla evde bakım maaşı yatırılan iller şu şekilde:

1- Aksaray

2- Tokat

3- Afyonkarahisar

4- Kırıkkale

5- Ordu 6- Kırklareli

7- Diyarbakır

8- Edirne

9- Zonguldak

10- Mersin

11- Konya

12- Şanlıurfa

13- Tekirdağ

14- Aydın

15- Manisa

16- Uşak

17- İstanbul

18- Denizli

19- Bilecik

20- Adıyaman

21- Samsun

22- Antalya

23- Hatay

24- Kayseri

25- Bursa

26- İzmir

27- Giresun

28- Adana

29- Balıkesir

30- Bolu

31- Sakarya

32- Osmaniye

33- Çanakkale

34- Karabük

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.