Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 19 Eylül evde bakım aylığı yatan iller hangileri?
19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan evde bakım aylığının bu ayki ödemelerinin hangi illere yapıldığı merak ediliyordu. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 19 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte 19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı ödemeleri başladı. Eylül ayına ilişkin ödemelerin yapıldığı iler listesi, günün en çok aranılan konuları arasında yer alıyor. Peki, 19 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller güncel liste...
19 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 18 Eylül itibarıyla evde bakım maaşı yatırılan iller şu şekilde:
1- Aksaray
2- Tokat
3- Afyonkarahisar
4- Kırıkkale
5- Ordu 6- Kırklareli
7- Diyarbakır
8- Edirne
9- Zonguldak
10- Mersin
11- Konya
12- Şanlıurfa
13- Tekirdağ
14- Aydın
15- Manisa
16- Uşak
17- İstanbul
18- Denizli
19- Bilecik
20- Adıyaman
21- Samsun
22- Antalya
23- Hatay
24- Kayseri
25- Bursa
26- İzmir
27- Giresun
28- Adana
29- Balıkesir
30- Bolu
31- Sakarya
32- Osmaniye
33- Çanakkale
34- Karabük
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar.
Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.