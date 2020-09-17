Koronavirisü salgını sonrası küresel ekonomide toparlanma sinyalleri





Çoğu ekonomide, gelecek yılın sonunda üretim seviyesinin 2019'un altında kalacağının tahmin edildiği raporda, bunun salgının uzun süreli etkisine vurgu yapıldı. Raporda, Kovid-19 salgınının daha güçlü bir şekilde yeniden canlanması ve daha sıkı karantina önlemlerine başvurulması halinde bunun gelecek yıl küresel büyümeyi 2-3 puan aşağı çekeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

DESTEK ÇEKİLİRSE İFLASLAR ARTAR

OECD Başekonomisti Laurence Boone, salgına bağlı sağlık krizi ve ekonomik yavaşlamanın ne zaman biteceğinin belli olmadığını vurgularken, 2008 finansal krizinden sonraki gibi hükümetlerin maliye politikasını çok çabuk sıkılaştırma hatasından kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Boone, hükümetlerin desteğinin sürekli olmaması halinde şirket iflasları ve işsizliğin artacağı uyarısında bulundu. Ekonomide dijitalleşmeye dikkati çeken Boone, hükümetlere 'yeşil ekonomi' için daha fazla harcama yapması çağrısı yaptı.