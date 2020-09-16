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Son dakika: ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... Merkez (), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Banka, gösterge faizi 15 Mart'ta Kovid-19'dan kaynaklanan hasarı yumuşatabilmek için sıfıra yaklaştırmış ve sonrasında bu seviyede tutmuştu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: ABD Merkez BankasıFed'in Salı günü başlayan para politikası toplantısı bugün sonlandı.

Fed açıklamasına göre, federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı.

Bankadan faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyordu.

Banka, gösterge faizi 15 Mart'ta Kovid-19'dan kaynaklanan hasarı yumuşatabilmek için sıfıra yaklaştırmış ve sonrasında bu seviyede tutmuştu.

Ardından Fed Başkanı Powell, Ağustos sonlarında enflasyonun yüzde 2'lik hedefi aşmasına müsaade edileceğini ve ortalama oranın dikkate alınacağı mesajını vermişti.

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