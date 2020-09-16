Doğalgaz dağıtım şirketleri HES kodu uygulamasına başlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım hizmetinin vatandaşla temasın yüksek olduğu iş süreçlerini içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz dağıtım şirketlerimiz her yıl yaklaşık 1 milyon yeni aboneyi sisteme dahil ediyor. Benzer şekilde 1 milyona yakın abonemiz de adres değişikliği, şehir değiştirme gibi sebeplerle abonelik sonlandırma ve yeni abonelik başlatma süreçlerini gerçekleştiriyor. Yeni abonelik ve adres değişikliği uygulamalarında iç tesisatın mevzuatlara ve projeye uygun olup olmadığı dağıtım şirketleri tarafından proje uygunluğu kontrol ediliyor. Dağıtım şirketleri her gün ortalama 6 bin abonenin iç tesisatının proje uygunluğunu kontrol ediyor. Evin içine girilerek yapılan bu denetimler Kovid-19 sürecinde dağıtım şirketlerimizi en çok zorlayan iş süreci haline geldi."

Arslan, müşteri merkezlerindeki abone yoğunluğunun mart-haziran dönemine kıyasla arttığına dikkati çekerek, "Müşteri hizmetleri ofislerimizde çalışanlarla müşterilerin arasına ayırıcı cam konması, ortamın sürekli havalandırılması, maskesiz kişilerin içeriye alınmaması gibi uygulamalar devam ediyor. Ancak son dönemde Kovid-19 teşhisli veya karantina altında olması gereken bazı vatandaşların müşteri merkezlerine gelerek işlem yapmak istediklerini tespit ettik. Özellikle vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığının korunması açısından müşteri merkezlerinde de HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasını başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.