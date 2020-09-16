Parayı nereye yatırım yapmalı? Okulların KDV iadesi nasıl olacak? Hatır sigortası ile emeklilik ne? Vatandaş sordu A Haber'de yanıtladı
Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Hatır sigortası ile emeklilik ne? Cezası var mı? Doğum yapacak olan kadın işten çıkarsa tazminatını alabilir mi? Okulların KDV iade nasıl olacak? Başvuru nereye? Parayı nereye yatırım yapmak daha mantıklı? SSK'dan emeki erkek, eşi vefat ederse onun maaşını alabilir mi? İşte yanıtları...
Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Hatır sigortası ile emeklilik ne? Cezası var mı? Doğum yapacak olan kadın işten çıkarsa tazminatını alabilir mi? Okulların KDV iade nasıl olacak? Başvuru nereye? Parayı nereye yatırım yapmak daha mantıklı? SSK'dan emeki erkek, eşi vefat ederse onun maaşını alabilir mi? İşte yanıtları...
-Hatır sigortası ile emeklilik diye bir şey duydum. Bu nasıl oluyor?
Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Sizin bir iş yeriniz var ben diyorum ki bizim çocuğu senin orada sigortalı gösterelim de ben yatırayım parasını diyorum. Ama SGK çok çabuk buluyor bunları. Hem iş yeri ceza alıyor hem yaptıran. Sigortanın geçerli olması için fiilen çalışma şart. Eğer çalışmadan para yatırmak istiyorsanız bu isteğe bağlı sigorta diye bir sistem var.
-Yakında doğum yapacağım. Artık çalışmak istemiyorum. 5 yıllık çalışanım. Tazminatımı alıp ayrılabilir miyim?
Çoğu anne bunu istiyor ama tazminat alma şartları sayılırken doğum yapmak çocuk sahibi olmak sayılmıyor. Bu şartla istifa ederseniz tazminatınızı alamazsınız.
-Okulların KDV iadesi nasıl olacak? Nereye başvurmalıyız?
Yüzde 8'den 1'e indirildi. 7 puanlık KDV iadesini bu ay bütün okulların yapması lazım. Nasıl olacağını okullar karar verecek. Başvuruyu okullara yapacaksınız. Eğer ödemezlerse mutlaka vergi dairesine şikayette bulunun.
-Sizin paranız olsa nereye yatırım yaparsınız?
Yatırım yapmaktan kasıt menkul değerlere yatırım yapmaksa orada mutlaka sepet yapmak lazım. Yani tek bir yere yatırım yapıp riski çoğaltmamak lazım riski dağıtmak lazım. Birçok şeye yatırım yapmak lazım. Ama gayrimenkul mesela hala Türkiye'de geçerli bir yatırım aracı.
-SSK'dan emekli erkek eşi vefat ederse onun maaşını alabilir mi?
Dul maaşı bunun adı sadece kadınlar alıyormuş gibi bir izlenim var ama erkekler de eşi vefat ettiğinde ister çalışıyor olsun ister emekli olsun onun maaşını alabilirler.