-Hatır sigortası ile emeklilik diye bir şey duydum. Bu nasıl oluyor?

Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Sizin bir iş yeriniz var ben diyorum ki bizim çocuğu senin orada sigortalı gösterelim de ben yatırayım parasını diyorum. Ama SGK çok çabuk buluyor bunları. Hem iş yeri ceza alıyor hem yaptıran. Sigortanın geçerli olması için fiilen çalışma şart. Eğer çalışmadan para yatırmak istiyorsanız bu isteğe bağlı sigorta diye bir sistem var.