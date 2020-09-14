Rüzgar enerji santrali türbinleri 50 günde taşınacak!

Nakliye firmasının operasyon müdürü Ömer Çelensu, İzmir'den Tokat'a bin 200 kilometrelik yolu 3 günde geldiklerini ifade ederek, "Niksar'da aktarma sahasında kanatları vinçle kanat taşıma aparatı (Rotor Blade Adaptor) araca yükledik. Akkuş RES'e bu aparatla taşıma yapılacak. Kanadımızın buradan 48 kilometre uzaktaki RES'e çok enteresan 3 günde taşıyabiliyoruz. Çünkü çok yavaş hareket etmek zorundayız. Yolda ağaçlar ve sanat yapılarına zarar vermemek için 65 metre olan kanadımızı 40 derecelik açı ile yükseğe kaldırarak taşıma yapmaktayız" dedi.

9 RÜZGAR GÜLÜ KANADI 50 GÜNDE TAŞINACAK

Çelensu, 3 rüzgar gülünün 9 kanadını yaklaşık 50 günde taşımayı planladıklarını sözlerine ekledi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yüklenen RES'in diğer dev parçaları da başla bir firma tarafından tırlarla taşındı. Trafiğin kapatıldığı yolda ilginç görüntüler yaşandı.