480 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışa hazır! Teknolojinin tüm imkanları kullanıldı







'700 KİŞİYE DEVAMLI İSTİHDAM YARATACAK'

Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara 'ücretsiz' sağlık hizmeti verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı, 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı'nca, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak. İnşaat süresince 1250 kişilik istihdamın yaratıldığı hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.



Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 486 yatağının 374'ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasitenin 162'si tek kişilik ve 107'si çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık birimi için ayrılırken, 8 mahkum odası da yer aldı. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80'inin altyapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Buna göre Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip, yatak kapasitesi 566'ya kadar yükseltilebilecek.