Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Ağustosta iç hatta 5.7 milyon, dış hatta 3.8 milyon yolcuya ulaştık

SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN HAVACILIK SEKTÖRÜ, TÜRK SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜ OLDU

Bakan Karaismailoğlu, dünya sivil havacılık sektörünün yolcu sayısındaki ve gelirlerdeki düşüş nedeniyle zor günler yaşadığını ancak Türk sivil havacılık sektörünün bu noktada en az etkilenen sektör olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgının ilk gününden itibaren tüm sektörlere olduğu gibi sivil havacılığa yönelik önemli tedbirler aldıklarını ve sektöre önemli destekler verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Salgının başladığı ve havayolu taşımacılığının durma noktasına geldiği söz konusu dönemde öncelikle havayolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldık. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat, temdit, elektrik, su, ısıtma-soğutma, ciro payı ve tepsi garantisi ücretleri gibi ödemelerini 31 Ocak 2021'e erteledik. Havacılık hizmetleri ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirim yaptık. Havayollarının Eurocontrol'e olan borçlarını ertelettik.

Havayolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet ücret iadelerini uçuşların başlatılmasının ardından iki ay sonraya erteledik. Sektörde yaşanan sıkıntıları en aza indirdik" ifadelerini kullandı.