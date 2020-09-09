Pandemi yardım sorgulama! Eylül ayı pandemi sosyal destek parası yattı mı? e- Devlet 3. faz...

PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmedi. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1.000 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.

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