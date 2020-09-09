Pandemi yardım sorgulama! Eylül ayı pandemi sosyal destek parası yattı mı? e- Devlet 3. faz...
Eylül ayı pandemi sosyal destek parası yattı mı? Koronavirüs sürecine 3. faz halinde ödenen pandemi sosyal destek parası sorgulaması sürüyor. Devlet tarafından pandemi sürecinde ödenen sosyal yardım paralarının ödenip ödenmediği merak ediliyor. Eylül ayında ödenecek 1000 TL ödemenin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki, Eylül ayı pandemi sosyal destek parası yattı mı? e- Devlet 3. faz...
Eylül ayı pandemi sosyal destek parası yattı mı? e- Devlet 3. faz sorgulaması nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. E-Devlet pandemi sosyal destek parası sorgulama ekranı! E-Devlet Pandemi Sosyal Destek Programı üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Pandemi döneminde 1000 TL sosyal yardım parasından yararlanmak isteyenler E-Devlet üzerinden T.C Kimlik numaralarıyla başvuru yapabilir...
PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?
Koronavirüs döenminde hayatımıza giren ve adını öğrendiğimiz pandemi destek parası normalleşme sürecinde de araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi destek başvurusu yapmak isteyen ve "pandemi destek başvurusu devam ediyor mu, sosyal yardım 1000 lira başvurusu alınıyor mu" merak edenler için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1.000 TL sosyal yardımın devam ettiğini duyurdu. Bakan Selçuk duyurunun ardından şimdiye kadar verilen pandemi destek ile ilgili de bilgi verdi.
PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmedi. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1.000 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.
PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ektanında şu bilgiye yer verdi;
Değerli e-Devlet Kapısı Kullanıcısı;
Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.
fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma
günlerinde başvuruları alınacaktır.
Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
Bilgilerinize sunarız.