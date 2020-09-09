Eskişehir'de zarara uğrayan çiftçiye 11 milyon liralık destek paketi





2020 yılının Mayıs - Haziran aylarında etkili olan dolu ve don olaylarından dolayı pancar, buğday ve arpa gibi birçok ürün zarar görmüştü. Çiftçilerin mağdur olmaması için yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından 11 milyon liralık destek paketi onaylandı.