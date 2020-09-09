09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Eskişehir'de zarara uğrayan çiftçiye 11 milyon liralık destek paketi

Eskişehir'de zarara uğrayan çiftçiye 11 milyon liralık destek paketi

'de Mayıs-Haziran aylarında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ekinleri zarar gören çiftçi için tarafından 11 milyon liralık destek paketi onaylandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
ABONE OL
Eskişehir'de zarara uğrayan çiftçiye 11 milyon liralık destek paketi

tarafından, 'de Mayıs-Haziran aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı ürünleri etkilenen çiftçilere yönelik 11 milyon liralık destek paketi onaylandı.



2020 yılının Mayıs - Haziran aylarında etkili olan dolu ve don olaylarından dolayı pancar, buğday ve arpa gibi birçok ürün zarar görmüştü. Çiftçilerin mağdur olmaması için yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından 11 milyon liralık destek paketi onaylandı.

Eskişehirli çiftçiler adına konuyla ilgilenen yetkililere teşekkür eden Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Mayıs ve Haziran aylarında olan don ve dolu afetlerinden sonra odalarımız ve tarım ilçe müdürlüklerimiz tarafından hasar başvuru dilekçeleri alındı.

Eskişehir valimizin girişimleriyle zarar gören çiftçilerimize Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 11 milyon lira destek paketi onaylanmıştır. Cumhurbaşkanımıza, valimize ve ilgilenen milletvekillerimize çiftçilerimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA