Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından elektrik üretimiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımda, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.