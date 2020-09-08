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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

"Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle ’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi keşfimizin ardından sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından elektrik üretimiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: DURMUYORUZ, ÜRETİMİ SÜRDÜRÜYORUZ

Bakan Albayrak paylaşımda, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz! Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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