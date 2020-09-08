A Para canlı yayınında uyardı! Hedefleri enflasyon yaratmak...

"15-16 Eylül'de FED toplantısı var. Bu toplantıdan beklentileriniz neler" sorusunu A Para'da yayına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat yanıtladı.

"15-16 EYLÜL'DEKİ FED TOPLANTISI ÖNEMLİ OLACAK"

Murat, FED Başkanı Powell'ın Jackson Hole'de yeni dönemin merkez bankacılığının çizgilerini belirlediğini ifade ederek, "Bana göre 15-16 Eylül'deki FED toplantısı önemli olacak. Doğal olarak Powell radikal değişikliğin haberini verdikten sonra bir sonraki toplantıda bunun detaylarını görmek isteyeceğiz" dedi.

"ECB TAHVİL ALIM PROGRAMINI 500 MİLYAR EURO ARTIRABİLİR"

FED'in bu ayki toplantısının teknik detayların öğrenilmesi açısından ön plana çıktığını vurgulayan Murat ECB'nin yapacağı toplantıya ilişkin ise, "Ben Aralık ayında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım programını 500 milyar euro artırmasını bekliyorum. Bu ay ki toplantı da değil. İngiltere'den de brexit baskısı olduğu için mevcut tahvil alım programını 100 milyar sterlin artırılabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONDAN KORUNMANIN EN İYİ YOLU HİSSE SENEDİ YATIRIMIDIR"

Önümüzdeki dönemde büyük merkez bankalarının ultra gevşek para politikaları devam edeceğinin altını çizen Murat, "Bu para bolluğundan en fazla fayda sağlayacaklarda gelişen ülkeler olur. Eğer ülkeler enflasyon yaratmaya çalışıyorsa amaç bu, işte FED bunun sinyalini verdi. ECB'de bunun enflasyonun yükselmesini istiyor. Ben her zaman şunu savunurum enflasyondan korunmanın en iyi yolu hisse senedi yatırımıdır" dedi.

"HİSSE SENEDİ ORTA VE UZUN VADEDE İYİ BİR YATIRIM ARACI OLMAYI SÜRDÜRECEK"

Enflasyon ne zaman yükselse çok rahat bir şekilde hisse senetlerinin çok iyi bir korunma aracı olduğunu savunan ünlü akademisyen Murat, "O yüzden önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerde enflasyon yaratılacaksa o zaman hisse senedi orta ve uzun vadede iyi bir yatırım aracı olmayı sürdürecek" dedi.