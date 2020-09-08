Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptıüı paylaşımda, 3 Eylül'de günlük elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

İşte Bakan Dönmez'in paylaşımı:

"Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık."





