08 Eylül 2020, Salı
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Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Son dakika haberine göre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptıüı paylaşımda, 3 Eylül'de günlük elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

İşte Bakan Dönmez'in paylaşımı:

"Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık."



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