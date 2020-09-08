Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık" ifadelerini kullandı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptıüı paylaşımda, 3 Eylül'de günlük elektrik tüketiminde tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.
İşte Bakan Dönmez'in paylaşımı:
"Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat'i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık."